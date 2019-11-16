Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже

Ее цель— «выработать новую стратегию выполнения минских договоренностей», сообщили в Елисейском дворце. Участие в переговорах подтвердили Украина и Германия. Россия пока никак не комментировала информацию о встрече. Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в Берлине в октябре 2016 года. После победы на украинских выборах Владимира Зеленского все четыре страны говорили о необходимости нового саммита.
2019-11-16T02:10:00+03:00
2019-11-16T02:11:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 16 ноября 2019
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