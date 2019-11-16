В Москве в пятый раз прошла серия одиночных пикетов у метро в поддержку политзаключенных

Акция проводилась у 50 станций, в основном расположенных за пределами Садового кольца. Ее цель — рассказать жителям спальных районов о «московском деле» и других политических делах. Среди участников — режиссер Кирилл Ненашев, сотрудники штабов Алексея Навального, мундепы Юлия Галямина и Андрей Прокофьев.

Аналогичная акция прошла в Петербурге и Нижнем Новгороде. О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы.