Американские слависты выступили в поддержку профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, которого раскритиковали за пост о русском языке. «От лица тысячи западных экспертов по русской литературе и русскому языку», они призвали не травить «тех, кто находится в меньшистве», даже если их мнение не совпадает с «идеологическим курсом правящей партии» или руководством вуза. В заявлении ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков, опубликованном в издании Colta.ru, говорится, что требование администрации вуза принести извинения звучит «как проявление солидарности с атакующими профессора Гусейнова ксенофобами» и создает «крайне опасный прецедент». Авторы призывают университет показать «подлинную приверженность свободе высказываний», а также перестать делить участников процесса на «своих» и «предателей».