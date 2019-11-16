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02:07, 16 ноября 2019

Россиянин ранен при попытке незаконно попасть в США из Мексики

Инцидент произошел еще 14 ноября в штате Аризона, но американская погранслужба сообщила об этом только сегодня. По ее данным, пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу и попытался его задержать, а тот оказал сопротивление. Сотрудник в него выстрелил. Пострадавшего отправили на вертолете в больницу. Он остается там до сих пор. Угрозы для его жизни нет. Сотрудник погранслужбы не получил серьезных травм. Имя и возраст задержанного не называются. При себе у него были документы, подтверждающие российское гражданство. Инцидентом будет заниматься прокуратура Аризоны. Генконсульство России в Хьюстоне сообщает, что российские дипломаты намерены получить консульский доступ к пострадавшему.



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