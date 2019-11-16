Ученые в Германии предложили признать шопоголиков психически больными

В ходе исследования, специалисты Ганноверской медицинской школы обнаружили, что некоторые люди склонны покупать ненужные им вещи, даже, если после этого у них начинаются проблемы с финансами и депрессия. По их мнению, это признаки «компульсивного шопинга», который люди не могут контролировать, пишет The Times. В исследовании отмечается, что многие магазины заработали состояния на «психическом расстройстве» людей, испытывающих зависимость от покупок. Подчеркивается, что чаще всего этому подвержены молодые люди.
2019-11-16T01:10:00+03:00
2019-11-16T01:11:17+03:00
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01:10, 16 ноября 2019
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