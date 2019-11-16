ФАС усмотрела нарушение закона в намерении властей Петербурга повысить цены на проезд в общественном транспорте

ФАС усмотрела нарушение законодательства в намерении властей Петербурга повысить цены на проезд в общественном транспорте. «Унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам», говорится в сообщении управления антимонопольной службы. Также ведомство раскритиковало и другие пункты планируемой реформы, в том числе ликвидацию коммерческих маршрутных автобусных перевозок и запрет на наружную рекламу в общественном транспорте. Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 января повысить стоимость одной поездки в наземном транспорте с 40 до 50 рублей, в метро — с 45 до 55 рублей.