ФАС усмотрела нарушение закона в намерении властей Петербурга повысить цены на проезд в общественном транспорте

ФАС усмотрела нарушение законодательства в намерении властей Петербурга повысить цены на проезд в общественном транспорте. «Унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам», говорится в сообщении управления антимонопольной службы. Также ведомство раскритиковало и другие пункты планируемой реформы, в том числе ликвидацию коммерческих маршрутных автобусных перевозок и запрет на наружную рекламу в общественном транспорте. Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 января повысить стоимость одной поездки в наземном транспорте с 40 до 50 рублей, в метро — с 45 до 55 рублей.
2019-11-16T01:08:00+03:00
2019-11-16T01:10:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 16 ноября 2019
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