Суд в Коми приговорил к 1,5 годам условно полицейского, устроившего ДТП в пьяном виде

Авария произошла этим летом. Сотрудник полиции, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в хозяйственные постройки, стену дома и пристроенный к нему туалет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру, один из пассажиров получил переломы, а водитель после аварии скрылся. Спустя некоторое время он вернулся на место ДТП вместе с матерью и заявил, что машиной управляла она.