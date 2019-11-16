Суд в Коми приговорил к 1,5 годам условно полицейского, устроившего ДТП в пьяном виде

Авария произошла этим летом. Сотрудник полиции, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в хозяйственные постройки, стену дома и пристроенный к нему туалет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру, один из пассажиров получил переломы, а водитель после аварии скрылся. Спустя некоторое время он вернулся на место ДТП вместе с матерью и заявил, что машиной управляла она.
2019-11-16T01:07:00+03:00
2019-11-16T01:08:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 16 ноября 2019
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