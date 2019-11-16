Россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине суда, задержанные год назад в Керченском проливе

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, два катера и буксир вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. При этом в России останутся личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли. Возврат, вероятно, произойдет в море, а не в порту, утверждают источники газеты. По их словам, дата обмена еще обсуждается, но он должен пройти до саммита «нормандской четверки» 9 декабря.