Американский пограничник открыл огонь по российскому гражданину, который пытался незаконно пересечь границу с Мексикой

Россиянин ранен. Об этом говорится в заявлении Службы пограничного и таможенного контроля США. По ее информации, инцидент произошел в ночь на пятницу недалеко от Луквиля (штат Аризона). Американские власти сообщают, что мужчина оказал сопротивление при задержании, тогда сотрудник погранслужбы в него выстрелил. Пострадавшего доставили на вертолете в больницу. Его ранение не представляет угрозы жизни. Пограничник серьезных травм не получил. Как сообщил ТАСС официальный представитель Пограничной службы, этим делом займется прокуратура Аризоны. Имя россиянина не называется. Отмечается, что у него были при себе документы, подтверждающие российское гражданство.