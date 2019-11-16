Американский пограничник открыл огонь по российскому гражданину, который пытался незаконно пересечь границу с Мексикой

Россиянин ранен. Об этом говорится в заявлении Службы пограничного и таможенного контроля США. По ее информации, инцидент произошел в ночь на пятницу недалеко от Луквиля (штат Аризона). Американские власти сообщают, что мужчина оказал сопротивление при задержании, тогда сотрудник погранслужбы в него выстрелил. Пострадавшего доставили на вертолете в больницу. Его ранение не представляет угрозы жизни. Пограничник серьезных травм не получил. Как сообщил ТАСС официальный представитель Пограничной службы, этим делом займется прокуратура Аризоны. Имя россиянина не называется. Отмечается, что у него были при себе документы, подтверждающие российское гражданство.
2019-11-16T01:05:00+03:00
2019-11-16T01:05:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538145-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...