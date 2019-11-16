В Грузии продолжаются протесты с требованием провести внеочередные парламентские выборы

В минувший четверг представители оппозиции установили в центре города палатки.

Переход на пропорциональную систему выборов был одним из обещаний правящей партии во время уличных протестов минувшим летом. Выступления были спровоцированы поведением депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси и поэтому носили, в том числе антироссийский характер.

Законопроект о переходе со смешанной избирательной системы в следующем году провалился. Депутаты не смогли принять соответствующие поправки в Конституцию, что мгновенно спровоцировало народное недовольство.

Лидеры уличных манифестаций уже наметили план действий. Он предусматривает формирование временного правительства, отстранения лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили от всех политических процессов и избрание нового кабинета министров. Крупная акция противников партии власти намечена на воскресенье на проспекте Руставели.

Требование провести внеочередные выборы поддержал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.