Американский пограничник ранил россиянина пытавшегося пересечь границу с Мексикой

Как сообщается на сайте таможенной службы США, сейчас пострадавший находится в больнице. Сам инцидент произошел позавчера. Американские власти утверждают, что гражданин России оказал сопротивление при задержании. Уточняется, что самое ранение не опасно для жизни. Вопрос о том, какие обвинения предъявят нарушителю границы, решит местная прокуратура.