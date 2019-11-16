Американский пограничник ранил россиянина пытавшегося пересечь границу с Мексикой

Как сообщается на сайте таможенной службы США, сейчас пострадавший находится в больнице. Сам инцидент произошел позавчера. Американские власти утверждают, что гражданин России оказал сопротивление при задержании. Уточняется, что самое ранение не опасно для жизни. Вопрос о том, какие обвинения предъявят нарушителю границы, решит местная прокуратура.
2019-11-16T00:03:00+03:00
2019-11-16T00:03:53+03:00
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00:03, 16 ноября 2019
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