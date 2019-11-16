СБУ сообщила о задержании одного из лидеров «Исламского государства»(*) Аль Бара Шишани

Спецоперация была проведена совместно с ЦРУ и министерством внутренних дел Грузии.

Аль Бар Шишани был задержан недалеко от частного дома в Киевской области, где он жил с прошлого года под поддельными документами. В заявлении Службы безопасности Украины говорится, что сейчас его проверяют на причастности к преступлениям на территории страны. Личность Шишани была подтверждена с помощью портретной экспертизы. Задержание одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»(*) также подтвердила Служба государственной безопасности Грузии. Сейчас предполагаемый террорист находится под арестом, его готовят к экстрадиции, но в какую страну, не сообщается.

Шишани – гражданин Грузии, с 2012 года занимал ряд должностей в «Исламском государстве». Впоследствии он стал ближайшим помощником полевого командира Абу Умара аш-Шишани, которого называли вторым человеком в ИГ(*). После его убийства в 2016 году боевик уехал в Турцию.

По данным СБУ, на Украину Шишани прибыл летом прошлого года.

(*)— группировка запрещена на территории РФ.