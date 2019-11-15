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23:02, 15 ноября 2019

Бывший мэр Нью-Йорка намерен потратить на политическую рекламу, дискредитирующую Трампа, около 100 миллионов долларов

О планах миллиардера Майкла Блумберга, одного из потенциальных кандидатов на пост президента от Демократической партии, пишет газета The New York Times. По ее сведениям, реклама главным образом будет нацелена на избирателей из колеблющихся штатов.
Съезд партии, на котором и будет выдвинут кандидат на пост главы государства, состоится следующим летом. Сгласно опросам, Блумберг по популярности значительно уступает бывшему вице-президенту Джозефу Байдену, а также сенаторам от штатов Вермонт и Массачусетс.



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