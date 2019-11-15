Боливия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой

Министр иностранных дел Карен Лонгарик потребовала всех диппредставителей Каракаса покинуть страну. В Боливии иностранных послов обвинили во вмешательстве во внутренние дела после того, как Венесуэла охарактеризовала происходящее в стране как государственный переворот.

В конце прошлой недели президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставки на фоне масштабных антиправительственных акций. Волнения начались после того, как на очередных выборах главы государства, правящий уже почти 14 лет политик, снова одержал победу.