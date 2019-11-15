Собору Святого Марка в Венеции потребуется реставрация после наводнения

Об этом сообщил министр культуры Италии, посетивший базилику. Мэрия города сегодня сообщила, что стихия нанесла ущерб на сумму в 1 миллиард евро.

Наводнение было вызвано рекордным за последние полвека повышением уровня воды в ночь на среду. Из-за повторения приливов бОльшая часть Венеции всё еще сильно подтоплена. По данным Ассоциации венецианских гостиниц, около трети туристов, забронировавших отели на ближайшие дни, отменили заказы.