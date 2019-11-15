Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России

Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Предмет моей гордости заключается в том, что мы единственное политическое движение, которое, на самом деле, взаимодействует с такими боевыми профсоюзами, которых очень мало, и, в частности, поддерживает забастовки. Мы были главными информационными спонсорами забастовки врачей в Новгородской области. Об этой забастовке все узнали, потому что мы поддерживали их с самого начала», — сказал он.

По словам политика, профсоюзы – огромный сектор политического движения в любой стране, без которого оно становится «хилым».

Он отметил, что прежде всего оказывает профсоюзам информационную поддержку.

«В России профсоюзы традиционно не существуют. Мы очень стараемся их привлечь, помочь им. Во-первых, люди страшно боятся, а во-вторых, они говорят: мы бастуем, а никто про это не знает. Вот эту проблемы мы можем решить, потому что, когда мы подключаемся, миллионы людей узнают», — заявил политик.

А.Навальный подчеркнул, что не считает поддержку профсоюзов со стороны его штабов «уходом влево». Он добавил, что Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального освещают деятельность профсоюзов, поскольку они борются за свои права, и не ждут ответной поддержки.