Компания Netflix внесет правки в сериал о надзирателе концлагеря после жалобы премьер-министра Польши

Матеуша Моравецкого возмутил тот факт, что в первой серии показали карту современной республики с обозначением существовавших на ее территории концлагерей, в том числе Освенцима, Собибора и Треблинки. Глава польского правительства отметил, что это изображение вводит зрителей в заблуждение и заставляет думать, что страна несет ответственность за создание и функционирование лагерей смерти. Как сообщает Bloomberg, Netflix отреагировал на жалобу и намерен сопроводить некоторые карты, показанные в сериале, пояснительными субтитрами.
2019-11-15T22:04:00+03:00
2019-11-15T22:05:18+03:00
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22:04, 15 ноября 2019
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