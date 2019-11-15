Компания Netflix внесет правки в сериал о надзирателе концлагеря после жалобы премьер-министра Польши

Матеуша Моравецкого возмутил тот факт, что в первой серии показали карту современной республики с обозначением существовавших на ее территории концлагерей, в том числе Освенцима, Собибора и Треблинки. Глава польского правительства отметил, что это изображение вводит зрителей в заблуждение и заставляет думать, что страна несет ответственность за создание и функционирование лагерей смерти. Как сообщает Bloomberg, Netflix отреагировал на жалобу и намерен сопроводить некоторые карты, показанные в сериале, пояснительными субтитрами.