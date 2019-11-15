Бывший посол США в Украине Мари Йованович дает сегодня показания Конгрессу на открытых слушаниях в рамках импичмента

Позднее Палата Представителей проведет закрытые слушания с еще одним свидетелем.

Посол США в Украине Мари Йованович была внезапно и без объяснения причин отозвана из Киева в мае — поэтому главной линией защиты республиканцев на слушаниях является то, что она непосредственно не участвовала в событиях, приведших к импичменту. Так, во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Йованович не занимал должность в Госдепартаменте. Тем не менее, ее отзыв с дипломатической службы был частью закулисной политики, проводимой личным юристом Трампа Руди Джулиани в Украине. Также Йованович заявила, что то, как Трамп говорил о ней в разговоре с Зеленским — о том, что «ей придется через кое-что пройти», она восприняла как угрозу. Трамп тут же во время слушаний обрушился на нее с критикой — а глава комитете по разведке Палаты Представителей Адам Шифф обвинил президента США в запугивании свидетелей.

Во время своего выступления Мари Йованович также раскритиковала Госдепартамент за то, что его руководство отказалось осудить предыдущие публичные атаки Трампа на нее.

Между тем, Белый дом опубликовал пересказ первого телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Из текста документа следует, что в ходе беседы американский лидер не затрагивал вопрос о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.