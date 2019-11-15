Издание «Открытые медиа» сообщило о попытке бизнесмена Константина Малофеева создать «фабрику православных троллей»

Согласно этим данным, подчиненные предпринимателя пытаются объединить правые интернет-сообщества.

Сеть пабликов в соцсетях необходима Малофееву для создания нового патриотического правого движения. Об этом «Открытым медиа» рассказали администраторы нескольких сообществ, которым люди бизнесмена обещали финансовую поддержку в обмен на сотрудничество. Один из источников издания утверждает, что так называемая «общественная платформа» будет создана на базе «Русской молодежной организации». Она, в свою очередь, является дочерней структурой Всемирного русского народного собора, возглавляемой лично патриархом Кириллом. С апреля этого года Малофеев занимает там должность заместителя председателя.

По утверждению неназванного политолога, работающего с администрацией президента, фактически Малофеев планирует создать «фабрику православных троллей», аналогичную структуре, работающей на деньги бизнесмена Евгения Пригожина. Подчеркивается, что тот проект также начинался с интернет-сообществ.

Представитель Малофеева назвал информацию о создании политической платформы «не соответствующей действительности».