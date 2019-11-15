Политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный пообещал провести в Крыму референдум, если когда-нибудь займет лидирующий пост. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, то, что произошло в 2014 году – это незаконные вещи. Но мы уже зашли в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть 2 миллиона человек с российскими паспортами, и этот «фарш» обратно не провернешь. Но если я займу лидирующий пост, первое, что я сделаю — проведу в Крыму абсолютно честный референдум», — заявил А.Навальный.

Он подчеркнул, что в настоящее время дать однозначный ответ по поводу Крыма невозможно. «На очень сложные вопросы не бывает простых ответов. Всех нас сильно тошнит от вопросов Крыма и Украины, и я от них действительно ухожу, потому что не хочу следовать путинской повестке», — отметил А.Навальный.

Политик также добавил, что его штаба в Крыму нет.