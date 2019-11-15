Дизайнер Артемий Лебедев обвинил компанию, создавшую новый логотип Санкт-Петербурга, в заимствовании идеи его студии

Он написал, что Федеральная антимонопольная службы заставила город расторгнуть договор с компанией Лебедева стоимостью 1 рубль и заключила контракт с другим агентством на 8 миллионов. При этом в новом логотипе используется предложенный Лебедевым бирюзовый цвет, идея разводных мостов в буквах и перенос названия города на три строки. Лебедев предложил любому желающему бесплатно использовать логотип его студии.

Между тем, в интернете изображение, утвержденное властями Петербурга, раскритиковали. Работу агентства SPN Communications начали пародировать, используя названия других городов.