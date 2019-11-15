У 50-ти станций московского метро снова прошли пикеты в поддержку политзаключенных

Цель акции – напомнить жителям города о «московском» и других политических делах. Как пишет «Новая газета», в этот раз среди участников акции оказались режиссер Кирилл Ненашев, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Андрей Прокофьев, сотрудники штабов Алексея Навального и другие. Такая же акция прошла в Петербурге и Нижнем Новгороде.