Администрация президента США обнародовала содержание первого телефонного разговора Трампа и Зеленского

Администрация президента США обнародовала содержание первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Документ занимает две страницы. Как отмечается, это не дословная стенограмма, а пересказ. Как следует из текста, тему расследования в отношении сына Джо Байдена Трамп в первом разговоре не затрагивал.

В Конгрессе США сейчас проходят открытые слушания по вопросу импичмента. Процедуру начали из-за второго разговора американского и украинского президентов, в котором Трамп упомянул о деятельности Хантера Байдена на Украине. Сын бывшего вице-президента США до нынешнего лета входит в состав совета директоров крупнейшей украинской нефтегазовой компании «Буризма Холдингс».