Навальный считает, что в России необходимо провести люстрацию

В России необходимо провести люстрацию. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

«Я придерживаюсь мнения, что люстрация в России нужна. Если мы не проведем ее в каком-то виде, шансы страны на успех и развитие будут гораздо ниже», — сказал он.

С точки зрения А.Навального, инструмент люстрации уже продемонстрировал свою эффективность в мире. «Те страны, которые ее провели, стали более богатыми и успешными», — заключил он.