«Аэрофлот» в этом году вдвое сократил бюджет на рекламу и РR

По данным интернет-издания «Белл», авиакомпания потратила на продвижение в СМИ и социальных сетях менее 500 миллионов рублей. По словам источника, сокращение расходов связано с ухудшением ситуации на рынке авиаперевозок и беспрецедентным ростом стоимости топлива.

По мнению «Белл», из-за урезанного РR-бюджета «Аэрофлоту» трудно бороться с негативными последствиями скандальных историй. Одна из них произошла на этой неделе. Хозяина кота Виктора исключили из бонусной программы за нелегальный провоз животного с превышением допустимого веса. История вызвала шквал негативных комментариев в адрес «Аэрофлота» в соцсетях.