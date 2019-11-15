Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, это произойдет до саммита «нормандской четверки», запланированного на 9 декабря. Речь идет о малых бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу». Переговоры между Москвой и Киевом находятся в финальной стадии. Газета уточняет, что возврат судов произойдет не в порту, а в море. Их отбуксируют в согласованную точку. Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов.

Российские пограничники захватили суда в ноябре прошлого года. Они обвинили украинские экипажи в нарушении границы. Задержанные украинские моряки вернулись на родину в сентябре в рамках обмена заключенными.