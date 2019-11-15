Боливия вышла из социалистического альянса стран Латинской Америки

Об этом в эфире местной радиостанции «Эрболь» сказала министр иностранных дел республики Карен Лонгарик. Кроме того, МИД отзывает почти всех послов, которые были назначены правительством ушедшего в отставку президента Эво Моралеса. Ранее глава ведомства также объявила об отзыве дипломата на Кубе и представителей республики при ООН, которые отказались покинуть свои должности.

После выхода Боливии из регионального объединения в его составе остаются Венесуэла, Никарагуа, Куба и ряд других островных государств. Ранее объединение покинули Гондурас и Эквадор.