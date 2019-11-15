Бывший советник Дональда Трампа признан виновным во лжи Конгрессу

Как передает телеканал Фокс Ньюс, такой вердикт в отношении Роджера Стоуна вынесли присяжные. Они пришли к выводу, что экс-советник пытался скрыть правду о своем общении с сайтом «Викиликс». Прокуратура считает, что Стоун намеревался получить компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, он обвиняется в попытке заблокировать показания других свидетелей в Конгрессе и утаить от парламентариев документы. Защита Стоуна настаивала на том, что он не нарушил закон, так как не получил никакого компромата. В ходе процесса бывший соратник Трампа конфликтовал с судом. Ему было запрещено выступать в прессе и социальных сетях.
2019-11-15T20:30:00+03:00
2019-11-15T20:32:41+03:00
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20:30, 15 ноября 2019
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