Бывший советник Дональда Трампа признан виновным во лжи Конгрессу

Как передает телеканал Фокс Ньюс, такой вердикт в отношении Роджера Стоуна вынесли присяжные. Они пришли к выводу, что экс-советник пытался скрыть правду о своем общении с сайтом «Викиликс». Прокуратура считает, что Стоун намеревался получить компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, он обвиняется в попытке заблокировать показания других свидетелей в Конгрессе и утаить от парламентариев документы. Защита Стоуна настаивала на том, что он не нарушил закон, так как не получил никакого компромата. В ходе процесса бывший соратник Трампа конфликтовал с судом. Ему было запрещено выступать в прессе и социальных сетях.