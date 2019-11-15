В Елисейском дворце официально подтвердили сроки саммита «нормандской четверки» в Париже

Лидеры Франции, Германии, России и Украины соберутся вместе 9-го декабря, — рассказал ТАСС пресс-атташе администрации французского президента. Саммит пройдет на фоне достигнутых летом этого года договоренностей, которые, в частности, позволили развести войска в целом ряде зон на линии соприкосновения в Донбассе. Последняя встреча «нормандской четверки» проходила в Берлине еще в октябре 2016-го года.
2019-11-15T20:30:00+03:00
2019-11-15T20:32:15+03:00
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20:30, 15 ноября 2019
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