Московская прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на экстремизм

В эфире украинской радиостанции «Новое время» телеведущая и бывший кандидат в президенты сказала, что территория Крыма должна быть возвращена Украине. Обращение на имя генпрокурора направил глава Партии пенсионеров Ильдар Резяков. Как говорится на сайте организации, ведомство направило материалы на психолого-лингвистическую экспертизу.
2019-11-15T20:00:00+03:00
2019-11-15T20:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 15 ноября 2019
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Дмитрий Быков: При всех трудностях, с которыми Украина сегодня сталкивается, там есть ощущение будущего Нет вот этого тягостного, давящего чувства следящих постоянно за тобой глаз, которое есть, к сожалению, в России практически у всех – у либералов и у государственников, у лоялистов и у инакомыслящих, потому что, как мне кажется, сегодняшняя Россия выбрала себе очень странную национальную идею…