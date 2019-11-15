Московская прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на экстремизм

В эфире украинской радиостанции «Новое время» телеведущая и бывший кандидат в президенты сказала, что территория Крыма должна быть возвращена Украине. Обращение на имя генпрокурора направил глава Партии пенсионеров Ильдар Резяков. Как говорится на сайте организации, ведомство направило материалы на психолого-лингвистическую экспертизу.