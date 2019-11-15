Семья проректора МГИМО отсудила у журналиста Ильи Азара 400 тысяч рублей

Иск о защите чести и достоинства Наталия Кузьмина подала из-за статьи «Горячая точка, Дом Черникова», размещенной на сайте интернет-издания «Мох». В публикации говорилось, что семья проректора участвует в рейдерских захватах и причастна к сносу зданий в Москве. Ответчиками также стали муниципальный депутат Александра Парушина и журналистка Ксения Лученко. Их тоже обязали выплатить по 400 тысяч рублей.

В тексте не содержалось оскорбительной и любой другой незаконной информации. Об этом «Эху Vjcrds» рассказала одна из ответчиков по иску, автор материала на сайте «Мох» Ксения Лученко. Ксения Лученко и ее адвокаты не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию.