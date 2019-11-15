Украинские спецслужбы задержали полевого командира «Исламского государства»

СБУ сообщает, что речь идет об уроженце Грузии Аль Баре Шишане. Как писал «Коммерсантъ», он был правой рукой своего соотечественника, так называемого министра войны террористической группировки, которого, в свою очередь, называли ближайшим соратником лидера ИГИЛ. Шишани прибыл на Украину прошлым летом, использовав поддельный паспорт. Сообщается, что он продолжал координировать деятельность террористов. сейчас задержанный ожидает экстрадиции, однако куда он будет выдан, пока неизвестно. В СБУ отметили, что в операции по поимке Шишани были задействованы грузинское МВД и Центральное разведывательное управление США.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка