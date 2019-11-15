Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона в повышении цен на проезд в петербургском общественном транспорте

ФАС опубликовала на своем сайте предупреждение властям города. Как стало известно ранее, стоимость одной поездки на наземном транспорте планируется повысить до 50-ти рублей, а в метро до 55-ти. Это на 10 рублей выше существующих цен. Ведомство напомнило, что унитарные предприятия создаются для решения социальных задач, в том числе оказания услуг гражданам по минимальным ценам.
2019-11-15T19:30:00+03:00
2019-11-15T19:32:20+03:00
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19:30, 15 ноября 2019
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