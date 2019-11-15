Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона в повышении цен на проезд в петербургском общественном транспорте

ФАС опубликовала на своем сайте предупреждение властям города. Как стало известно ранее, стоимость одной поездки на наземном транспорте планируется повысить до 50-ти рублей, а в метро до 55-ти. Это на 10 рублей выше существующих цен. Ведомство напомнило, что унитарные предприятия создаются для решения социальных задач, в том числе оказания услуг гражданам по минимальным ценам.