Минюст России включил медиапроект «Радио Свобода» «Север.Реалии» в список иностранных агентов

Ранее этого требовала комиссия Госдумы, созданная для расследования вмешательства в прошедшие выборы. В сообщении «Радио Свобода» на этот счет говорится, что редакция считает применение закона об иноагентах несправедливым и политически мотивированным, и подчеркивается, что медиакорпорация проводит независимую информационную политику и не является агентом ни одного из государств.
2019-11-15T19:30:00+03:00
2019-11-15T19:31:33+03:00
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19:30, 15 ноября 2019
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