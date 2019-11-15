Минюст России включил медиапроект «Радио Свобода» «Север.Реалии» в список иностранных агентов

Ранее этого требовала комиссия Госдумы, созданная для расследования вмешательства в прошедшие выборы. В сообщении «Радио Свобода» на этот счет говорится, что редакция считает применение закона об иноагентах несправедливым и политически мотивированным, и подчеркивается, что медиакорпорация проводит независимую информационную политику и не является агентом ни одного из государств.