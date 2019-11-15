Анкара ожидает визита Владимира Путина в первую неделю января

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя турецкого президента. Как ожидается, лидеры двух государств обсудят завершение работ по «Турецкому потоку» и двусторонние отношения, в том числе договоренности вокруг ситуации на северо-востоке Сирии. Эта территория ранее была поделена на зоны влияния между Анкарой и совместными российско-сирийскими силами.