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19:30, 15 ноября 2019

Анкара ожидает визита Владимира Путина в первую неделю января

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя турецкого президента. Как ожидается, лидеры двух государств обсудят завершение работ по «Турецкому потоку» и двусторонние отношения, в том числе договоренности вокруг ситуации на северо-востоке Сирии. Эта территория ранее была поделена на зоны влияния между Анкарой и совместными российско-сирийскими силами.



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