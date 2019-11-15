В Воронежской области на дороге нашли десятки медкарт местных жителей

Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, по этому факту начали проверку. «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев передает, что истории болезни пациентов выпали из грузовика, выехавшего с территории районной больницы. Однако главврач Александр Королюк отрицает, что документы из архива могли попасть в свободный доступ. Он также обратил внимание, что на фотографиях находки, опубликованных в социальных сетях, изображены карты советских времен. По словам главврача, срок хранения этих документов истек.