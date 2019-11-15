Встреча лидеров нормандской четверки пройдет во французской столице 9-го декабря

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. Планы провести саммит уже подтвердило правительство Германии. Оно сообщило, что на встречу в Париж приедет канцлер Ангела Меркель.

Ранее появлялись сообщения, что встреча нормандской четверки может состояться до конца этого года, но конкретные даты не назывались. Впервые главы России, Украины, Франции и Германии обсудили урегулирование конфликта на Донбассе в 2014-м году в ходе празднования 70-летия высадки союзных войск в Нормандии.