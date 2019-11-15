В Киевской области задержали одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»

Служба безопасности Украины рассказала, что уроженец Грузии Аль Бар Шишани прибыл в страну по поддельному паспорту еще в прошлом году. Сейчас он находится под стражей в ожидании экстрадиции, однако кому его собираются выдать, пока не сообщается. В СБУ отмечают, что задержание проходило совместно с грузинской полицией и американским ЦРУ.

Как утверждается, Шишани был заместителем одного из самых влиятельных полевых командиров организации, однако после его смерти в 2016-м году выехал из Сирии в Турцию.

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