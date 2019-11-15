Польша отказалась от продления контракта с «Газпромом» на поставку газа после 2022 года

По утверждению польской стороны, ей удалось диверсифицировать поставки топлива.

Государственная нефтегазовая компания Польши намерена завершить контракт с «Газпромом», заключенный еще в 1996 году. В сообщении на ее сайте говорится, что такое решение принято ради стремления обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. По словам главы компании Петра Возняка, за последние четыре года ей удалось наладить поставки природного газа из разных источников. В частности, были заключены долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа на норвежском континентальном шельфе. В заключении подчеркивается, что диверсификация позволит нефтегазовой компании Польши завершить контракт с российским партнером в установленные сроки. Срок соглашения истекает 31 декабря 2022 года. Как сообщает ТАСС, в «Газпроме» получили уведомление. Представители компании заверили, что продолжают поставки в соответствии с действующим контрактом.

В соответствии с соглашением Россия поставляет в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.