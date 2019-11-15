Компания Apple удалила из своего онлайн-магазина приложения для вейперов

Это произошло после того, как власти США назвали причиной смерти 42-х человек болезнь легких, вызванную курением электронных сигарет. Интернет издание Axios пишет, что из App Store пропало почти 200 приложений, связанных с вейпингом. Речь идет о программах, позволяющих управлять устройством, а также о тематических играх и приложениях для общения.