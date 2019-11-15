Польша не стала продлевать контракт с Россией на поставку газа

Об этом говорится на сайте польской государственной нефтегазовой компании. Сам договор был заключен в сентябре 1996-го года. Согласно его условиям за три года до предполагаемого расторжения стороны должны предоставить декларацию о сотрудничестве. В Польше объяснили отказ стремлением обеспечить безопасность поставок энергоресурсов, поэтому в последние годы местная госкомпания заключила долгосрочные контракты на поставки СПГ и приобретает месторождение природного газа на норвежском континентальном шельфе. Нынешний контракт с «Газпромом» действует до 2022-го года.
2019-11-15T18:30:00+03:00
2019-11-15T18:31:40+03:00
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18:30, 15 ноября 2019
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