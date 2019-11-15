Саммит в нормандском формате планируется провести 9-го декабря в Париже

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на администрацию президента Франции.

Сам формат переговоров по Украине существует с июня 2014-го года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, в том числе контактов министров иностранных дел.