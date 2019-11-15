Netflix внесет коррективы в документальный сериал после критики премьер-министра Польши Матеуша Моравецки

Премьер возмущен тем, что в сериале показали карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах. Netflix обещает добавить к карте пояснительный текст о том, что концентрационные лагеря в Польше построил нацистский режим, который вторгся в страну и оккупировал ее, — сообщает издание «Медуза». Претензии возникли к сериалу «Дьявол по соседству». Он посвящен бывшему охраннику нацистских лагерей Джону Демьянюку.