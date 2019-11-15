Суд не стал рассматривать иск компании «М. Такси коммуникации» к организаторам протестных акций в центре Москвы

Тушинский суд Москвы не стал рассматривать иск компании «М. Такси коммуникации» к организаторам протестных акций в центре Москвы. Истец снова не явился в суд. В качестве ответчиков были заявлены, в частности, Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь. Общая сумма исковых требований – 524 тысячи рублей, — сообщает ТАСС.