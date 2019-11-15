Петербургский депутат Борис Вишневский подал заявление о клевете

СМИ из холдинга Евгения Пригожина и федеральный телеканал «Россия-24» обвинили парламентария в домогательствах.

Борис Вишневский назвал «политическим заказом» публикации СМИ, в которых говорится о его интимных связях со студентками педагогического университета имени Герцена. С жалобой на клевету уже работает полиция, рассказал «Эху Москвы» сам Вишневский.

Первым в домогательствах депутата обвинило издание «Народные новости»: они сослались на некое анонимное письмо, которое якобы пришло в редакцию. Это сообщение растиражировали СМИ из медиагруппы «Патриот», попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин. В Петербурге после этого прошла даже серия пикетов у Законодательного собрания. По данным издания Фонтанка.ру, их по заказу СМИ организовал лидер провластного молодежного движения «Поколение Z» Ренат Евстигнеев. Сам Евстигнеев эту информацию не подтверждает.

Сюжет про Вишневского вышел также и на телеканале «Россия-24». Ведущий в эфире рассказал, что на оппозиционного депутата поступают массовые жалобы.

В пресс-службе университета имени Герцена изданию «Бумага» рассказали, что опросили студентов и коллег Вишневского. Информация о домогательствах не подтвердилась.