Историк Олег Соколов вернулся в свою квартиру на набережной Мойки для следственного эксперимента

Полиция надела на бывшего доцента СПбГУ бронежилет и каску.

Олег Соколов показал следователям, как избавлялся от тела убитой Анастасии Ещенко. Для этого силовики доставили историка на набережную Мойки. Там подозреваемый под конвоем полиции направился в свою квартиру. Затем он вышел из дома и по ступеням спустился к реке. Напомним, историка задержали после того, как он упал в воду с рюкзаком, в котором были части тела убитой девушки. Во время следственного эксперимента на Соколове были каска и бронежилет. Адвокат историка Александр Почуев объяснил, что из-за резонанса вокруг дела, его подзащитному может угрожать самосуд. В то же время защитник в разговоре с журналистом телеканала «Россия» назвал слухами сообщение о том, что Ещенко была убита во сне.

Это слухи, которые распускаются для раскручивания трагедии, которая должна была остаться между двумя людьми но переросла в ужасное событие.

Тем временем убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко завтра похоронят на её родине – в Старовеличковской станице Краснодарского края. Отпевание начнётся в 11 часов в местном Свято-Троицком храме.

Сам Олег Соколов признал свою вину. Он будет ждать суда в следственном изоляторе Кресты-2. Напомню, его отправили под арест до 8 января следующего года.