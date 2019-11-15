Z Архив новостей новости
5 1 6 27
18:24, 15 ноября 2019

Историк Олег Соколов вернулся в свою квартиру на набережной Мойки для следственного эксперимента

Полиция надела на бывшего доцента СПбГУ бронежилет и каску.

Олег Соколов показал следователям, как избавлялся от тела убитой Анастасии Ещенко. Для этого силовики доставили историка на набережную Мойки. Там подозреваемый под конвоем полиции направился в свою квартиру. Затем он вышел из дома и по ступеням спустился к реке. Напомним, историка задержали после того, как он упал в воду с рюкзаком, в котором были части тела убитой девушки. Во время следственного эксперимента на Соколове были каска и бронежилет. Адвокат историка Александр Почуев объяснил, что из-за резонанса вокруг дела, его подзащитному может угрожать самосуд. В то же время защитник в разговоре с журналистом телеканала «Россия» назвал слухами сообщение о том, что Ещенко была убита во сне.

Это слухи, которые распускаются для раскручивания трагедии, которая должна была остаться между двумя людьми но переросла в ужасное событие.

Тем временем убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко завтра похоронят на её родине – в Старовеличковской станице Краснодарского края. Отпевание начнётся в 11 часов в местном Свято-Троицком храме.

Сам Олег Соколов признал свою вину. Он будет ждать суда в следственном изоляторе Кресты-2. Напомню, его отправили под арест до 8 января следующего года.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии В настоящее время саперы проверяют объект на взрывоопасные предметы…

5 94 6 6729 09:25
8читать ;смотреть
Kсирия, военные, сша, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Анатолий Шарий: Земля уйдет, это последний актив Украины То есть покупаешь землю, создаешь акционерное общество, акциями потом торгуешь на Лондонской бирже, акции скупает иностранная компания. Ты же не запретишь торговать на Лондонской бирже акциями, потому что это и есть свобода…

5 98 6 8053 11:10
Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 94 6 10226 10.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…

5 90 6 14165 08.11
Kобщество, экономика, история, власть, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Браво, Мексика! Браво, независимость! Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу…

5 94 6 10260 12.11
Kобщество, боливия, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Волки и волки Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи…

5 271 6 31440 11.11
Kвнешняя политика, рф, сша, саудовская аравия, европа, мнения
Блоги

Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире В отношении СНГ и ОДКБ Западом проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия…

5 191 6 25761 12.11
Kобщество, безопасность, экономика, сша, статьи, события
Новости

Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют преподавателя вуза Олега Соколова, умерла от огнестрельного ранения Это следует из признательных показаний самого Соколова, которого сегодня впервые допросили в следственном комитете…

5 44 6 100241
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Кризис в Боливии Лихорадит Боливию – о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время…

5 101 6 14098 11.11
Kболивия, политика, события
Блоги

Алексей Венедиктов: За электронным голосованием — будущее. Это неизбежно О протестном Шиесе, электронном голосовании и делах против журналистов…

5 39 6 5815 11.11
Kобщество, выборы, политика, мусор, экология
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Станет ли Сергей Аксёнов крымским блогером на пенсии? Сергей Валерьевич умеет быстро говорить и обещать, он медийная фигура, его нынешние «блогерские» усилия в первых строчках рейтингов, но на сколько я знаю, он лично далёк от всего этого и всем этим занимается его пресс-служба…

5 44 6 7023 14.11
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Википутия Вот так: в век интернета страной 20 лет руководит человек, который об интернете понятия не имеет, и в этом вопросе миллионы простых россиян разбираются на порядок лучше своего президента. Но судьба интернета и русской Википедии зависит именно от этого человека…

5 223 6 61364 08.11
Kпутин, интернет, законы, мнения
Блоги

Мария Алехина общест. деятель, правозащитник

+ Мы не хотим жить в реальности «новый день — новое уголовное дело против нас» Мы не хотим жить в реальности «новый день — новое уголовное дело против нас» Поэтому мы вышли сегодня к Кремлю, на большой москворецкий мост. Мы требуем освобождения политзаключённых…

5 42 6 10822 08.11
8читать ;смотреть
Kпротесты, заключенные, политика, москва, кремль, видео, события
Блоги

В защиту академической этики Члены комиссии большинством голосов (7 против 1) признали публикацию профессора Гусейнова «имеющей излишнюю эмоциональную окраску и подчас носящей оскорбительный характер», а также рекомендовали ему принести публичные извинения…

5 92 6 15510 09.11
Kобщество, события, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: При всех трудностях, с которыми Украина сегодня сталкивается, там есть ощущение будущего Нет вот этого тягостного, давящего чувства следящих постоянно за тобой глаз, которое есть, к сожалению, в России практически у всех – у либералов и у государственников, у лоялистов и у инакомыслящих, потому что, как мне кажется, сегодняшняя Россия выбрала себе очень странную национальную идею…

5 311 6 55853 09.11
Kукраина, рф, либерализм, власть, эфиры, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Мы — враги народа Это бизнес не только идеологический – он имеет конкретную монетизацию, т.к. под реализацию всех патриотических проектов выделяются нехилые средства…

5 138 6 24451 13.11
Kобщество, законы, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова фигурируют в расшифровке переговоров донецких сепаратистов Они опубликованы на сайте международной следственной группы, которая базируется в Нидерландах и расследует дело о сбитом в Донбассе «Боинге»...

5 41 6 34621
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Российский язык, действительно, стремительно девальвируется как язык мировой культуры. И за последние 20 лет никто не сделал столько для этой деградации, как сам Кремль…

5 81 6 100821 09.11
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, передачи, видео
Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 94 6 10225 10.11
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Более петербургского убийства я не помню за последние 20 лет…

5 159 6 226970 09.11
8читать ;смотреть
Kвидео, криминал, петербург, происшествия, события
Блоги

+ В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым Когда ее подняли, женщина рассказала, что в доме на 140 квартир, где она живет, с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная…

5 339 6 157693 13.11
8читать ;смотреть
Kмедведев, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8160265
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4262231

Сегодня в эфире