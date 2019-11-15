В средней школе штата Калифорния подросток открыл стрельбу, ранив пятерых человек, двое из которых погибли, сообщают местные СМИ.

Как передает Си-эн-эн, двое подростков скончались в больнице, остальные получили ранения разной степени тяжести. Тяжело ранен и сам стрелок, использовавший шестую пулю, чтобы покончить с собой. По данным полиции, которая сейчас изучает его социальные сети для определения мотивов убийства, подросток учился в этой же школе в тридцати милях от Лос-Анджелеса. Накануне, когда он учинил расправу над коллегами, ему исполнилось 16 лет. Следствие, якобы обнаружило пост в инстаграмме, в котором он обещал, что ученики школы скоро «повеселятся», однако позже телеканал Си-эн-эн опроверг это сообщение. Выстрелы производились из пистолета 45 калибра. После стрельбы руководство школы отвело учеников подальше от места происшествия, в местный парк, где их встречали родители. Услышав выстрелы, некоторые школьники побежали, а другие закрылись в классах, как их учили поступать в таких случаях, передает телеканал. Следователей удивляет, что убийца не был угрюмым затравленным одиночкой, что часто бывает, а наоборот, довольно активным и общительным подростком.

Очевидцы рассказывают, что поначалу звуки выстрелов приняли за хлопки лопнувших шариков, и только когда школьники стали выбегать из классов, стало понятно, что произошло нечто экстраординарное. Дедушка одного из учеников школы, живущий неподалеку, укрыл в своем доме два десятка бежавших мимо учеников. Сразу после инцидента все расположенные рядом с местом происшествия школы были временно закрыты.

Вице-президент Майк Пенс, выступавший накануне перед группой сотрудников НАСА в Северной Калифорнии, выразил семьям погибших соболезнования от своего имени и от имени президента. Он заверил сограждан, что действующая администрация США сделает все, чтобы предотвратить в будущем подобные инциденты. Пенс также сообщил, что Дональд Трамп распорядился направить в Калифорнию дополнительную группу следователей.



Сейчас следствие изучает посты в соцсетях, чтобы проверить слухи том, что убийца, якобы, публиковал там угрозы в адрес своих соучеников