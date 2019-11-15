Российское государство планирует за три года выделить более двух миллиардов рублей на контент для молодежи

Российское государство планирует за три года выделить более двух миллиардов рублей на создание и распространения в интернете контента для молодежи, — пишет РБК. Получать 800 миллионов рублей ежегодно будет Росмолодежь, — отмечает РБК.
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