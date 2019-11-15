Как уточнили в Минюсте, решение принято на основании материалов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, — сообщает «Интерфакс».
Таким образом, «Север.Реалии» стал десятым в реестре СМИ, признанных иностранными агентами.
Проект «Радио Свобода» «Север.Реалии» включен в реестр иностранных агентов
Как уточнили в Минюсте, решение принято на основании материалов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, — сообщает «Интерфакс».