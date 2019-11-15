Кирилл Серебренников отказался признать вину по делу «Седьмой студии»

Сегодня режиссер давал показания в Мещанском суде.

Перед Серебренниковым в суде выступали свидетели обвинения. Вместо шестерых пришли только двое. Да и те не смогли подтвердить версию следствия о хищении 130 миллионов рублей. У бывшего технического директора театрального проекта «Платформа» Олега Назарова прокурор в частности поинтересовался судьбой рояля фирмы Yamaha, который купили за 5 миллионов рублей. Судья спросил про его цвет. Рояль черный, стоит в Гоголь-центре. Олег Назаров, участвовавший в составлении смет, не верит в предъявленные обвинения, о чем сказал после суда «Эху Москвы».

Серебренников выступал после небольшого перерыва «с огоньком и бодро», как и посоветовал ему в коридоре адвокат Дмитрий Харитонов. Режиссер с первых же слов заявил о невиновности, уголовное дело назвал чудовищным и несправедливым и вспомнил, как следователь после задержания сказал ему: от таких людей как вы общество должно защищаться.

За два часа Серебренников успел кратко пересказать историю проекта «Платформа», от консультаций с Олегом Табаковым и презентации Дмитрию Медведеву до премьер спектаклей и решений конкретных задач, например, приглашения к участию зарубежных звезд и конголезских танцовщиков. Рассказал про организационные вопросы.

К бухгалтерии он не подходил и финансами не занимался – это несовместимо с творчеством. По поводу гонораров и трат пояснения дал еще один фигурант, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. В большинстве случаев цены были ниже, чем на рынке.

Серебренников пояснил, что на запуск «Платформы» пришлось потратить, в том числе личные средства. Судья внимательно слушала режиссера и часто задавала вопросы, например, о наличии у него государственных наград. Есть, она перед вами. Там много томов, сказал худрук. Признательные показания Нины Масляевой, работавшей в «седьмой студии» бухгалтером он назвал играми следствия. В конце допроса Серебренников вручил судье спецвыпуск журнала «Театрал» про «Платформу». Судья сняла прозрачную упаковку, пролистала номер и приобщила его к материалам дела.

Слушания по делу «Седьмой студии» продолжатся в понедельник и будут идти каждый рабочий день.